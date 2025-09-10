Stórkostlegur Doncic á heimleið

Þýskaland varð í kvöld síðasta liðið til að tryggja sér sæti í undanúrslitum Evrópumóts karla í körfubolta er liðið sigraði Slóveníu, 99:91. Þýskaland mætir Finnlandi í undanúrslitum.
Slóvenía var yfir stóran hluta leiks og var staðan eftir fyrsta leikhlutann 32:21 og hálfleikstölur 51:45.
Slóvenska liðið var enn yfir fyrir fjórða og síðasta leikhlutann, 74:70. Í honum voru Þjóðverjar hins vegar sterkari og unnu að lokum átta stiga sigur með góðum lokakafla.
Þrátt fyrir úrslitin var Luka Doncic magnaður fyrir Slóveníu, skoraði 39 stig, tók tíu fráköst og gaf sjö stoðsendingar.
Franz Wagner skoraði 23 stig fyrir Þýskaland og Dennis Schröder gerði 20.