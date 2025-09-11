Fyrrverandi NBA-leikmaður til Álftaness

Körfuknattleiksdeild Álftaness hefur samið við Bandaríkjamanninn Ade Murkey um að leika með karlaliðinu á komandi tímabili.
Karfan.is vekur athygli á því að Brjánn Guðjónsson, stjórnarmaður körfuknattleiksdeildar Álftaness, hafi staðfest vistaskiptin í hlaðvarpsþættinum Run and Gun með Máté Dalmay.
Murkey er 27 ára framherji sem er 196 sentimetrar á hæð og lék með Sacramento Kings í NBA-deildinni tímabilið 2021-22.
Stærstan hluta ferilsins hefur hann leikið í G-deild NBA, sem er þróunardeild aðaldeildarinnar. Þar hefur Murkey leikið með Stockton Kings, Wisconsin Herd og Iowa Wolves.
Síðast lék hann með Knox Raiders í Ástralíu og reynir nú fyrir sér í Evrópu í fyrsta sinn.