Framlengir við Njarðvík

Snjólfur Marel Stefánsson í leik með Njarðvík gegn Álftanesi á …
Snjólfur Marel Stefánsson í leik með Njarðvík gegn Álftanesi á síðasta tímabili. mbl.is/Karítas

Körfuknattleiksmaðurinn Snjólfur Marel Stefánsson hefur skrifað undir nýjan samning við uppeldisfélag sitt Njarðvík sem gildir út komandi tímabil.

Snjólfur Marel er 27 ára gamall og hefur auk Njarðvíkur leikið með Álftanesi og í háskólaboltanum í Bandaríkjunum.

„Snjólfur er annálaður dugnaðarforkur og lét vel til sín taka í Bónusdeildinni á síðustu leiktíð.

Það er mikið ánægjuefni að Snjólfur verði áfram í grænu Ljónahjörðinni og taki slaginn með okkur í jafnri og spennandi deild,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá körfuknattleiksdeild Njarðvíkur.

