Óvænt úrslit í undanúrslitum Evrópumótsins

Tyrkirnir Cedi Osman og Ercan Osmani fagna í Riga í kvöld. AFP/Gints Ivuskans

Ercan Osmani átti stórleik fyrir Tyrkland þegar liðið vann nokkuð óvæntan sigur gegn Grikklandi í undanúrslitum Evrópumóts karla í körfubolta í Riga í Lettlandi í kvöld.

Leiknum lauk með stórsigri Tyrkja, 94:68, en Osmani skoraði 28 stig, tók sex fráköst og gaf tvær stoðsendingar í leiknum.

Tyrkir byrjuðu leikinn af krafti, leiddu 26:16, að fyrsta leikhluta loknum og voru 18 stigum yfir í hálfleik, 49:31. Þeir juku forskot sitt ennþá frekar í þriðja leikhluta og voru 21 stigi yfir að honum loknum, 72:51. Grikkir voru aldrei líklegir til þess að snúa leiknum sér í vil í fjórða leikhluta.

Cedi Osman skoraði 17 stig fyrir Tyrki og var næststigahæstur en Kostas Sloukas var sá eini sem náði sér á strik hjá Grikkjum með 15 stig og fjórar stoðsendingar. NBA-stjarnan Giannis Antetokounmpo skoraði 12 stig fyrir Grikki og tók tólf fráköst.

Tyrkland mætir Þýskalandi í úrslitaleik í Riga í Lettlandi á sunnudaginn kemur en Grikkland mætir Finnlandi í leik um þriðja sætið.

