Sannfærandi Þjóðverjar í úrslit

Þýskaland varð í dag fyrra liðið sem tryggir sér sæti í úrslitaleik EM karla í körfubolta er liðið vann Finnland með sannfærandi hætti í Riga, 98:86.
Finnland var yfir allra fyrstu mínúturnar en Þýskaland var með 30:26 forskot eftir fyrsta leikhlutann og til að gera langa sögu stutta tókst Finnlandi ekki að jafna eftir það.
Dennis Schröder skoraði 26 stig og gaf 12 stoðsendingar fyrir Þýskaland og Franz Wagner gerði 22 stig.
Oliver Nkamhoua skoraði 21 stig fyrir Finnland og stjörnuleikmaður þeirra Lauri Markkanen skoraði 16, sem er töluvert undir hans meðaltali á mótinu.
Grikkland og Tyrkland mætast í seinni leik undanúrslitanna klukkan 18.