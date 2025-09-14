Íþróttir | Körfubolti | mbl | 14.9.2025 | 20:12

Þjóðverjar Evrópumeistarar

Dennis Schroder skoraði 16 stig og tók 12 fráköst.
Þýskaland er Evrópumeistari karla í körfuknattleik í annað sinn eftir 88:83 sigur á Tyrklandi í úrslitaleiknum í Riga í Lettlandi í kvöld.

Leikurinn var spennandi frá upphafi en Þýskaland var tveimur stigum yfir eftir fyrsta leikhluta, 24:22. Tyrkland átti góðan sprett undir lok fyrri hálfleiks og var með sex stiga forskot í hálfleik, 46:40.

Spennan hélt áfram í seinni hálfleik og liðin skiptust á að vera með forystuna og eftir þriðja leikhlutann var staðan 67:66 fyrir Tyrklandi.

Tyrkland byrjaði fjórða leikhlutann vel og jók forskotið í sex stig en Þýskaland minnkaði muninn og komst yfir í 77:76 þegar þrjár mínútur voru búnar af síðasta leikhlutanum.

Liðin skiptust á að vera yfir en Þýskaland komst yfir í þriðja skipti í síðasta leikhlutanum í stöðunni 84:83 og þeir héldu þeir út lokamínútu leiksins.

