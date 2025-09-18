Grindvíkingar fá góðan liðsstyrk

Grindavík hefur samið við Unnstein Rúnar Kárason fyrir komandi leiktíð í úrvalsdeild karla í körfuknattleik.
Unnsteinn Rúnar er 24 ára gamall og að upplagi úr Stjörnunni og Álftanesi, en hann kemur til Grindavíkur frá IK Eos í Svíþjóð þar sem hann skilaði um 15 stigum að meðaltali í leik á síðustu leiktíð.
„Unnsteinn er hávaxinn bakvörður sem þykir bæði grjótharður varnarmaður og afbragðsgóð þriggja stiga skytta og hlakkar félagið til að sjá hann á gólfinu með Grindavík í vetur, segir í tilkynningu Grindvíkinga“.
Grindvíkingar áttu gott tímabil í fyrra í úrvalsdeildinni. Liðið endaði í 5. sæti deildarkeppninnar, en liðið féll úr leik eftir tap í oddaleik í undanúrslitaeinvígi gegn Stjörnunni, en Stjarnan varð síðan Íslandsmeistari eftir sigur á Tindastóli í úrslitaeinvíginu.