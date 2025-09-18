Ísland upp um fjögur sæti

Alþjóða körfuknattleikssambandið, FIBA, hefur uppfært styrkleikalista sinn. Ísland fer upp um fjögur sæti og er nú í 46. sæti listans og í 24. sæti af Evrópuþjóðum.
Bandaríkjamenn sitja sem fyrr á toppi listans, en nýkrýndir Evrópumeistarar Þýskalands klifra upp í annað sætið, en Þjóðverjar fóru taplausir í gegnum Evrópumótið.
Íslendingar fara í 46. sætið úr 50. sætinu, þrátt fyrir að hafa tapað öllum leikjum sínum á Evrópumótinu, en haldið skal til haga að listinn var síðast útgefinn í mars á þessu ári.
Íslenska liðið tekur þátt í undankeppni HM 2027, sem hefst í nóvember 2025 og verður leikin áfram í febrúar, mars og júlí 2026. Ísland er í riðli með Ítalíu, Litháen og Bretlandi. Næstu leikir Íslands eru útileikur gegn Ítalíu 27. nóvember næstkomandi og heimaleikur gegn Bretum þremur dögum síðar.