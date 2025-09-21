Fer til Flórída

Körfuknattleiksmaðurinn Patrik Joe Birmingham mun næstu tvö árin leika fyrir DME Academy í Daytona í Flórída-ríki Bandaríkjanna. DME Academy er skóli með áherslu á íþróttir í hinum ýmsu greinum.
Patrik er 17 ára gamall og lék með meistaraflokki Njarðvíkur í úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og tók þátt í 13 leikjum og hefur verið hluti af yngri landsliðum Íslands á síðustu árum.
Njarðvíkingurinn efnilegi tók þátt í BWB verkefni NBA deildarinnar í Manchester á Englandi, en hann var aðeins sjötti íslenski leikmaðurinn til þess að fá boð um að taka þátt, en æfingabúðirnar voru fyrst haldnar árið 2001.