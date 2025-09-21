Íþróttir | Körfubolti | mbl | 21.9.2025 | 16:40

Fer til Flórída

Njarðvíkingurinn Patrik Joe Birmingham er á leið til Flórída.
Njarðvíkingurinn Patrik Joe Birmingham er á leið til Flórída. Ljósmynd/FIBA

Körfuknattleiksmaðurinn Patrik Joe Birmingham mun næstu tvö árin leika fyrir DME Academy í Daytona í Flórída-ríki Bandaríkjanna. DME Academy er skóli með áherslu á íþróttir í hinum ýmsu greinum.

Patrik er 17 ára gamall og lék með meistaraflokki Njarðvíkur í úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og tók þátt í 13 leikjum og hefur verið hluti af yngri landsliðum Íslands á síðustu árum.

Njarðvíkingurinn efnilegi tók þátt í BWB verkefni NBA deildarinnar í Manchester á Englandi, en hann var aðeins sjötti íslenski leikmaðurinn til þess að fá boð um að taka þátt, en æfingabúðirnar voru fyrst haldnar árið 2001. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Boðað til neyðarfundar vegna flugs Rússa Trump leiðir minningarathöfn um Kirk Lokun bensínstöðvar í Álfabakka frestað Erfitt að segja Sádum og Norðmönnum að hætta að dæla
Fleira áhugavert
Flug Icelandair raskast vegna netárásarinnar Fjórtán flugferðum aflýst í Brussel Maður með sveðju hvarf af vettvangi í Kópavogi Harður árekstur á Reykjanesbraut: Ók á kyrrstæðan bíl