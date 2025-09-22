Hafþór vann NBA-stjörnu í körfubolta

Hafþór Júlíus Björnsson, sterkasti maður heims, var efnilegur körfuboltamaður áður en hann lagði skóna á hilluna og einbeitti sér að því að lyfta.
Var hann í yngri landsliðum Íslands á sínum tíma og hluti af íslenska U18 ára landsliðinu sem vann Frakkland á EM árið 2006.
Nicolas Batum, leikmaður LA Clippers í NBA-deildinni, var í franska liðinu og hann rifjaði upp leikinn í frétt sem birtist á heimasíðu Alþjóða körfuknattleikssambandsins í dag.
„Við spiluðum við Ísland í riðlinum árið 2006. Ég man eftir leiknum því við unnum mótið og töpuðum aðeins einum leik, gegn Íslandi.
Það var eina tapið okkar og eini sigurinn þeirra. Þessi leikur var stórslys fyrir okkur,“ er haft eftir Batum í fréttinni.
„Tíu til tólf árum seinna sagði mér einhver að ég spilaði á móti Hafþóri, Fjallinu í Game of Thrones. Hann var bara venjulegur leikmaður þá og enginn vissi hver hann var.
Ég tapaði og get því ekki talað hann niður, ekki það að ég myndi gera það við svona stóran mann. Það átti enginn von á að hann yrði svona sterkur,“ bætti sá franski við.