Hilmar byrjar með látum

Hilmar Smári Henningsson og samherjar hans í Jonava máttu þola tap, 101:74, á útivelli gegn Lietkabelis í 2. umferð efstu deildar Litháens í körfubolta í kvöld.
Hilmari Smára verður ekki kennt um tapið en hann var stigahæstur í sínu liði með 16 stig. Þá tók hann einnig fimm fráköst og gaf tvær stoðsendingar á 33 mínútum.
Landsliðsmaðurinn hefur byrjað afar vel í Litháen og verið stigahæstur í báðum leikjum síns liðs í deildinni til þessa. Því miður fyrir Hilmar og félaga hafa báðir leikir tapast.