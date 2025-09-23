Íþróttir | Körfubolti | mbl | 23.9.2025 | 18:40

Hilmar byrjar með látum

Hilmar Smári Henningsson fer vel af stað í Litháen.
Hilmar Smári Henningsson fer vel af stað í Litháen. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Hilmar Smári Henningsson og samherjar hans í Jonava máttu þola tap, 101:74, á útivelli gegn Lietkabelis í 2. umferð efstu deildar Litháens í körfubolta í kvöld.

Hilmari Smára verður ekki kennt um tapið en hann var stigahæstur í sínu liði með 16 stig. Þá tók hann einnig fimm fráköst og gaf tvær stoðsendingar á 33 mínútum.

Landsliðsmaðurinn hefur byrjað afar vel í Litháen og verið stigahæstur í báðum leikjum síns liðs í deildinni til þessa. Því miður fyrir Hilmar og félaga hafa báðir leikir tapast.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Skýr áminning um hvaða tímum við lifum á“ Trump og Selenskí funduðu í New York Myndskeið: Eldur kviknaði á Ásbrú Byggja á sérstakan öryggisgæslustað
Fleira áhugavert
Myndskeið: Eldur kviknaði á Ásbrú Þrjú brot Rússa í norskri lofthelgi Þorgerður: „Við þurfum að vera viðbúin“ Trump og Selenskí funduðu í New York