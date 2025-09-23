Stigahæstur í fyrsta leik

Hilmar Smári Henningsson, landsliðsmaður í körfuknattleik, fór vel af stað með nýju liði sínu Jonava um liðna helgi er hann var stigahæstur í 78:87-tapi fyrir stórliði Zalgiris Kaunas í fyrstu umferð litháísku úrvalsdeildarinnar.
Hilmar Smári skoraði 19 stig, tók tvö fráköst og gaf tvær stoðsendingar á 29 mínútum hjá Jonava. Einungis Daivien Williams liðsfélagi hans skoraði jafn mörg stig í leiknum.
Jonava mætir næst Lietkabelis í dag þar sem vænta má þessa að Hilmar Smári verði aftur í eldlínunni.