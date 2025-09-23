Íþróttir | Körfubolti | mbl | 23.9.2025 | 8:43 | Uppfært 10:12

Stigahæstur í fyrsta leik

Hilmar Smári Henningsson í leik með íslenska landsliðinu.
Hilmar Smári Henningsson í leik með íslenska landsliðinu. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Hilmar Smári Henningsson, landsliðsmaður í körfuknattleik, fór vel af stað með nýju liði sínu Jonava um liðna helgi er hann var stigahæstur í 78:87-tapi fyrir stórliði Zalgiris Kaunas í fyrstu umferð litháísku úrvalsdeildarinnar.

Hilmar Smári skoraði 19 stig, tók tvö fráköst og gaf tvær stoðsendingar á 29 mínútum hjá Jonava. Einungis Daivien Williams liðsfélagi hans skoraði jafn mörg stig í leiknum.

Jonava mætir næst Lietkabelis í dag þar sem vænta má þessa að Hilmar Smári verði aftur í eldlínunni.

mbl.is
