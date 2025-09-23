Vandar KKÍ ekki kveðjurnar

Körfuknattleiksdómarinn Davíð Tómas Tómasson hefur ákveðið að leggja dómaraflautuna á hilluna. Davíð Tómas hefur verið einn fremsti dómari landsins í áraraðir en starfskrafta hans er ekki lengur óskað hjá dómaranefnd KKÍ.
„Nú liggur fyrir að ég mun ekki dæma aftur í vetur. Dómaranefnd tilkynnti í mars um að ég væri ekki lengur á niðurröðun vegna samskiptaörðugleika,“ sagði Davíð Tómas í samtali við Vísi.
Hann dæmdi síðast leik í mars á þessu ári en fékk eftir það ekki einu einasta verkefni úthlutað, þar á meðal í úrslitakeppnum karla og kvenna um vorið.
„Þar til í dag hef ég hins vegar ekki viljað tjá mig um málið opinberlega vegna þess að það hefur verið vilji hjá mér að ná sáttum. Eftir tilkynninguna í mars fór málið til sáttamiðlara. En nú liggur fyrir að það ferli bar ekki árangur.
Ég hef verið fjarlægður af póstlistum auk þess sem ég var ekki boðaður á haustfund dómara, í skriflegt próf eða í þrekpróf. Skilaboðin af hálfu dómaranefndar fyrir komandi vetur eru því skýr. Ég hef ákveðið að taka þau til mín og legg því dómaraflautuna á hilluna bæði hér heima og erlendis,“ sagði Davíð Tómas einnig.
„Þetta er ekki uppbyggilegt starfsumhverfi. Þeir sem eru við stjórnvölin hjá KKÍ hafa skapað þessa menningu, sem veldur því að metnaðarfullt fólk hrökklast úr dómgæslustörfum.
Ábyrgðin liggur hjá framkvæmdastjóra sambandsins, formanni sambandsins og dómaranefnd. Þessir aðilar sjá um framkvæmd dómgæslumála og hafa umsjón með dómarahópnum,“ sagði hann um hvar ábyrgðin lægi.