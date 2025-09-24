Gríska undrið Giannis Antetokounmpo viðurkennir að hafa verið í áfalli þegar hann frétti að Slóvenanum Luka Doncic hafi verið skipt frá Dallas Mavericks til LA Lakers í NBA-deildinni í körfuknattleik fyrr á árinu.
Doncic samdi mjög óvænt við Lakers í febrúar á þessu ári og fannst Grikkjanum sem skiptin væru til marks um að engin stórstjarna í NBA-deildinni væri fullkomlega örugg með að forðast skipti annað ef það væri á annað borð ekki vilji til þess af hálfu leikmanna.
„Ég var í meðhöndlun vegna meiðsla þegar vinur minn sagði mér að Doncic væri orðinn leikmaður Lakers. Ég var í áfalli. Ég skeit í mig.
Ef Luka er skipt annað er hægt að skipta öllum annað. Hann leiddi lið sitt í úrslit NBA. Og þetta er Luka Doncic. Hann er 26 ára!“ sagði Antetokounmpo í samtali við hlaðvarpsþátt gríska miðilsins Sport 24.
Hann er leikmaður Milwaukee Bucks í NBA-deildinni og hefur verið frá árinu 2013. Antetokounmpo er þrítugur.