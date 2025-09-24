Íþróttir | Körfubolti | mbl | 24.9.2025 | 11:47

Ráðinn aðstoðarþjálfari KR

Jere Anttila er tekinn til starfa við þjálfun hjá KR.
Jere Anttila er tekinn til starfa við þjálfun hjá KR. Ljósmynd/KR/Gunni Sverris

Körfuknattleiksdeild KR hefur ráðið Finnann Jere Anttila í starf aðstoðarþjálfara karlaliðsins auk þess sem hann mun þjálfa yngri flokka félagsins.

Áður hafði Anttila verið ráðinn þjálfari karlaliðs KV, venslaliðs KR sem leikur í 1. deildinni.

Hann er reynslumikill þjálfari sem var aðstoðarþjálfari karlaliðs Salon Vilpas í efstu deild Finnlands undanfarinn áratug.

„Ég er mjög spenntur yfir því að ganga til liðs við KR. Ég talaði við nokkra vini mína sem hafa spilað hér á Íslandi og þeir höfðu mjög góða hluti að segja um félagið.

Í þessar tvær vikur sem ég hef verið hérna þá hafa allir verið mjög vinalegir og góðir við mig, allir hafa tekið mér opnum örmum hér í KR.

Ég finn að þetta er rétti staðurinn fyrir mig og ég held að ég geti hjálpað félaginu og leikmönnunum að eiga gott tímabil. Áfram KR!” sagði Anttila í tilkynningu frá körfuknattleiksdeild KR.

