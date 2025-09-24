Ráðinn aðstoðarþjálfari KR

Körfuknattleiksdeild KR hefur ráðið Finnann Jere Anttila í starf aðstoðarþjálfara karlaliðsins auk þess sem hann mun þjálfa yngri flokka félagsins.
Áður hafði Anttila verið ráðinn þjálfari karlaliðs KV, venslaliðs KR sem leikur í 1. deildinni.
Hann er reynslumikill þjálfari sem var aðstoðarþjálfari karlaliðs Salon Vilpas í efstu deild Finnlands undanfarinn áratug.
„Ég er mjög spenntur yfir því að ganga til liðs við KR. Ég talaði við nokkra vini mína sem hafa spilað hér á Íslandi og þeir höfðu mjög góða hluti að segja um félagið.
Í þessar tvær vikur sem ég hef verið hérna þá hafa allir verið mjög vinalegir og góðir við mig, allir hafa tekið mér opnum örmum hér í KR.
Ég finn að þetta er rétti staðurinn fyrir mig og ég held að ég geti hjálpað félaginu og leikmönnunum að eiga gott tímabil. Áfram KR!” sagði Anttila í tilkynningu frá körfuknattleiksdeild KR.