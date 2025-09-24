Þakkar guði fyrir ákvörðun Martins

Þýska körfuknattleiksfélagið Alba Berlín kynnti þrettán manna leikmannahóp karlaliðs síns í dag. Á meðal leikmanna liðsins er einn fremsti körfuboltamaður Íslands, Martin Hermannsson.
Martin hefur verið orðaður við önnur stór félög í Evrópu en nú bendir allt til þess að hann verði áfram í þýsku höfuðborginni.
Stuðningsmenn félagsins eru sáttir við ákvörðunina, enda Martin einn besti leikmaður liðsins.
Við Facebook-færslu félagsins skildi einn stuðningsmaður eftir skilaboðin: „Guði sér lof að Martin verður áfram. Hann er algjör lykilmaður.“