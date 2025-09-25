Fer vel af stað á Ítalíu

Landsliðsmaðurinn í körfubolta Kristinn Pálsson er kominn af stað með C-deildarliði Jesi á Ítalíu.
Það sem af er hefur liðið leikið tvo leiki. Jesi tapaði fyrsta leiknum, en vann Andrea Costa Imola í síðasta leik, 81:78, en vefsíðan karfan.is greinir frá. Í sigurleik Jesi lék Kristinn 37 mínútur og var með átján stig, sex fráköst og eina stoðsendingu.
Kristinn, sem er 27 ára gamall bakvörður frá Njarðvík, á ákveðnar rætur á Ítalíu en þar dvaldi hann á yngri árum og lék með unglingaliði Stella Azzurra við góðan orðstír.
Hann var í stóru hlutverki hjá íslenska landsliðinu á Evrópumótinu í Póllandi þar sem hann skoraði 7,4 stig að meðaltali í leikjum íslenska liðsins, sem eins og þekkt er tapaði öllum fimm leikjum sínum á mótinu.