Helena ósátt: Hvað er í gangi?

Helena Sverrisdóttir
Helena Sverrisdóttir mbl.is/Óttar Geirsson

Helena Sverrisdóttir, besta körfuknattleikskona Íslands frá upphafi, er ekki sátt við þá stöðu sem komin er upp hjá KKÍ vegna dómaramála sambandsins.

Davíð Tómas Tómasson lagði flautuna á hilluna í vikunni vegna ágreinings við dómaranefnd KKÍ en sambandið hefur ekkert viljað tjá sig um málið.

„Hvaða rugl er í gangi? Geri mér fulla grein fyrir því að það séu tvær hliðar á öllum málum - en ætlum við í alvöru að leyfa þessu að gerast?

Einn besti dómarinn okkar (ekki eru þeir nú fjölmennir) og honum bolað út fyrir að vilja að gera dómarana betri?!

Ég skil þetta ekki alveg og finnst skrýtið að þeir ætli ekkert að reyna að útskýra sín mál,“ skrifar hún m.a. á Facebook.

