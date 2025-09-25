Yfirlýsing KKÍ vegna dómaramála

Körfuknattleikssamband Íslands hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar um dómaramál í fjölmiðlum undanfarna daga.
Davíð Tómas Tómasson, einn fremsti körfuboltadómari landsins undanfarin ár, greindi frá því í samtali við Vísi í vikunni að flautan væri komin á hilluna þar sem ekki hafi tekist að leysa úr ósætti milli hans og dómaranefndar KKÍ.
Sáttamiðlari var fenginn til þess að reyna að greiða úr málinu en hafði ekki erindi sem erfiði. Eftir að hafa ekki fengið verkefni síðan í mars á þessu ári fann Davíð Tómas sig því knúinn til þess að hætta dómgæslu.
Í nánari umfjöllun Sýnar um málið voru fleiri íslenskir dómarar sem hrökkluðust úr starfi nefndir til sögunnar og hefur KKÍ nú fundið sig knúið til að bera hönd fyrir höfuð sér með því að senda frá sér yfirlýsingu, sem má lesa í heild sinni hér:
„Vegna opinberrar umræðu um málefni körfuknattleiksdómara undanfarna daga er mikilvægt að hafa í huga að í öllum málum og sér í lagi í mannlegum samskiptum þá eru alltaf í það minnsta tvær hliðar.
KKÍ hefur verið legið á hálsi fyrir að veita ekki viðtöl eða segja sín hlið á málum. Málefni er snúa að einstaklingum eru viðkvæm og gæta þarf sérstaklega að persónuverndarsjónarmiðum í þeim efnum. Þetta bindur hendur KKÍ.
KKÍ vill ekki og telur sig hvorki geta né vera heimilt að tjá sig ítarlega um sína hlið eins og kynni að vera nauðsynlegt til þess að allir geti skilið fyllilega þær erfiðu aðstæður sem eru nú komnar upp.
Þegar kemur að samskiptum einstaklinga þá er það stundum þannig að upp geta komið samskiptaörðugleikar og þá sjá aðilar hlutina ekki í sama ljósi eða líta ekki málin sömu augum.
Málefnið verður því þyngra og erfiðara að ná utan um og leysa. Þó reynt sé að ná utan um erfiðleikana, fyrirgefa, sættast og halda áfram að vinna saman þá tekst það því miður ekki alltaf eins og reyndin hefur verið í þessu tilfelli. Þetta er raunin jafnvel þó að í þessu tilfelli hafi verið fenginn utanaðkomandi hlutlaus aðili til þess að miðla málum og reyna að ná sáttum.
Öllum sem að málinu koma frá KKÍ þykir leitt hvar málið er statt.
Eins og nefnt er hér að framan þá eru þessi mál viðkvæm og oft ekki hjálplegt að tjá sig um
þau á opinberum vettvangi enda þótt KKÍ hafi nú fundið sig tilknúið til þess að veita frekari upplýsingar um málið með þessari yfirlýsingu.“