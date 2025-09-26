Tindastóli og Njarðvík spáð efstu sætunum

Tindastóll og Njarðvík hafna í efstu sætum úrvalsdeilda karla og kvenna í körfuknattleik gangi spár fjölmiðla og félaganna sjálfra eftir.
Tindastóll er talið sigurstranglegasta liðið í úrvalsdeild karla í spám bæði fjölmiðla og félaganna og sömu sögu er að segja af Njarðvík í úrvalsdeild kvenna.
Báðar spár sammælast um að Stjarnan verði í öðru sæti og að nýliðar ÍA og Ármanns muni fara beint aftur niður í 1. deild.
Fyrirliðar, þjálfarar og formenn félaganna spáðu einnig í spilin fyrir 1. deildir karla og kvenna.
Hetti er spáð sigri í 1. deild karla og Fjölni er spáð sigri í 1. deild kvenna.