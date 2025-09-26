Íþróttir | Körfubolti | mbl | 26.9.2025 | 13:00 | Uppfært 13:36

Tindastóli og Njarðvík spáð efstu sætunum

Tindastóli er spáð efsta sæti í spá félaganna.
Tindastóli er spáð efsta sæti í spá félaganna. Ljósmynd/KKÍ

Tindastóll og Njarðvík hafna í efstu sætum úrvalsdeilda karla og kvenna í körfuknattleik gangi spár fjölmiðla og félaganna sjálfra eftir.

Tindastóll er talið sigurstranglegasta liðið í úrvalsdeild karla í spám bæði fjölmiðla og félaganna og sömu sögu er að segja af Njarðvík í úrvalsdeild kvenna.

Báðar spár sammælast um að Stjarnan verði í öðru sæti og að nýliðar ÍA og Ármanns muni fara beint aftur niður í 1. deild.

Spá fjölmiðla fyrir úrvalsdeild karla.
Spá fjölmiðla fyrir úrvalsdeild karla. Ljósmynd/KKÍ
Spá félaganna fyrir úrvalsdeild kvenna.
Spá félaganna fyrir úrvalsdeild kvenna. Ljósmynd/KKÍ
Spá fjölmiðla fyrir úrvalsdeild kvenna.
Spá fjölmiðla fyrir úrvalsdeild kvenna. Ljósmynd/KKÍ

Fyrirliðar, þjálfarar og formenn félaganna spáðu einnig í spilin fyrir 1. deildir karla og kvenna.

Hetti er spáð sigri í 1. deild karla og Fjölni er spáð sigri í 1. deild kvenna.

Ljósmynd/KKÍ
Ljósmynd/KKÍ
