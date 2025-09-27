Landsliðsmennirnir stóðu sig vel

Landsliðsmennirnir Styrmir Snær Þrastarson og Hilmar Smári Henningsson stóðu fyrir sínu með liðum sínum í evrópska körfuboltanum í dag.
Styrmir Snær og samherjar í Zamora hófu tímabilið í spænsku B-deildinni í dag með öruggum útisigri á Estela. Styrmir skoraði 12 stig í leiknum og tók eitt frákast en hann lék í 23 mínútur.
Hilmar Smári og samherjar hans í Jonava töpuðu fyrir Siauliai, 93:78, í A-deildinni í Litháen. Hilmar skoraði 12 stig, tók fjögur fráköst og átti eina stoðsendingu fyrir Jonava á 25 mínútum. Jonava hefur byrjað tímabilið illa og tapað fyrstu þremur leikjum sínum.