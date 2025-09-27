Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.9.2025 | 22:20

Landsliðsmennirnir stóðu sig vel

Styrmir Snær Þrastarson og Hilmar Smári Henningsson eftir leik á Evrópumótinu í Póllandi í haust. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Landsliðsmennirnir Styrmir Snær Þrastarson og Hilmar Smári Henningsson stóðu fyrir sínu með liðum sínum í evrópska körfuboltanum í dag.

Styrmir Snær og samherjar í Zamora hófu tímabilið í spænsku B-deildinni í dag með öruggum útisigri á Estela. Styrmir skoraði 12 stig í leiknum og tók eitt frákast en hann lék í 23 mínútur.

Hilmar Smári og samherjar hans í Jonava töpuðu fyrir Siauliai, 93:78, í A-deildinni í Litháen. Hilmar skoraði 12 stig, tók fjögur fráköst og átti eina stoðsendingu fyrir Jonava á 25 mínútum. Jonava hefur byrjað tímabilið illa og tapað fyrstu þremur leikjum sínum.

