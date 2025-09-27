Njarðvík lyfti fyrsta bikar tímabilsins

Haukar tók á móti Njarðvík í meistarakeppni kvenna í körfubolta á Ásvöllum í kvöld en leikurinn er viðureign núverandi Íslandsmeistara gegn núverandi bikarmeisturum. Leikurinn í kvöld var afar spennandi og vann Njarðvík að lokum þriggja stiga sigur, 86:83.
Brittany Dinkins var atkvæðamest í liði Njarðvíkur en hún skoraði 20 stig, tók 6 fráköst og gaf 5 stoðsendingar. Þá var Hulda María Agnarsdóttir einnig góð í liði Njarðvíkur en hún skoraði 18 stig og tók 5 fráköst.
Hjá Haukum var Amandine Justine Toi áberandi best en hún skoraði 35 stig, tók 2 fráköst og gaf 4 stoðsendingar.