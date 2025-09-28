Stjarnan meistari meistarana

Stjarnan tók á móti Val í meistarakeppni karla í körfubolta í Garðabæ í kvöld. Leikurinn endaði 90:89 fyrir Stjörnunni og Íslandsmeistararnir höfðu þar með betur gegn bikarmeisturunum.
Leikurinn var spennandi frá upphafi en Valur var yfir eftir fyrsta leikhluta, 28:22, en Stjarnan var tveimur stigum yfir í hálfleik, 52:50.
Stjarnan var með sjö stiga forskot fyrir fjórða leikhluta og var skrefi á undan allan leikhlutann og var með 16 stiga forskot þegar um fjórar mínútur voru eftir. Valur minnkaði muninn og var aðeins einu stigi undir á lokasekúndum leiksins þegar Kristófer Acox fékk tvö vítaskot en hann hitti úr hvorugu og leikurinn endaði 90:89.
Ægir Þór Steinarsson var stigahæstur hjá Stjörnunni með 30 stig, tók 5 fráköst og gaf 7 stoðsendingar, Luka Gasic skoraði 21 stig og tók níu fráköst. Giannis Agravanis skoraði 18 stig og tók níu fráköst.
Callum Reese Lawson var stigahæstur hjá Val með 24 stig og 7 fráköst. Frank Aron Booker skoraði 22 stig, tók átta fráköst og gaf sjö stoðsendingar.
Gangur leiksins: 7:5, 9:12, 13:21, 22:28, 27:32, 39:37, 47:46, 52:50, 58:52, 64:59, 69:67, 76:69, 76:69, 83:70, 88:81, 90:89.
Stjarnan: Ægir Þór Steinarsson 30/5 fráköst/7 stoðsendingar, Luka Gasic 21/9 fráköst, Giannis Agravanis 18/9 fráköst, Orri Gunnarsson 12, Bjarni Guðmann Jónson 9/9 fráköst.
Fráköst: 25 í vörn, 10 í sókn.
Valur: Callum Reese Lawson 24/7 fráköst, Frank Aron Booker 22/8 fráköst/7 stoðsendingar, Kristófer Acox 16/8 fráköst, Kári Jónsson 12, LaDarien Dante Griffin 11/7 fráköst, Ástþór Atli Svalason 2, Karl Kristján Sigurðarson 2.
Fráköst: 19 í vörn, 15 í sókn.
Dómarar: Kristinn Óskarsson, Birgir Örn Hjörvarsson, Bjarni Hlíðkvist Kristmarsson.
Áhorfendur: 794