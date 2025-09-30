Að afsanna spár er það sem maður gerir best

Jónína Þórdís Karlsdóttir, fyrirliði nýliða Ármanns í úrvalsdeildinni í körfuknattleik, segir mikla eftirvæntingu ríkja á meðal Ármenninga fyrir því að spreyta sig á meðal þeirra bestu.
„Þetta leggst rosalega vel í mig og alla leikmenn liðsins. Þetta er búið að vera markmiðið lengi og mikil uppbygging í gangi síðustu ár. Við erum gríðarlega spenntar,“ sagði Jónína Þórdís í samtali við mbl.is á kynningarfundi KKÍ fyrir Íslandsmótið á Grand Hóteli á föstudag.
Fyrirliðar, þjálfarar og formenn félaganna spáðu Ármanni tíunda og neðsta sæti deildarinnar á fundinum og sömu sögu var að segja af fjölmiðlum.
„Hún horfir bara frábærlega við mér. Maður er þá að fara að afsanna spána, það er það sem maður gerir best,“ sagði hún aðspurð um spána.
Jónína Þórdís kvaðst bjartsýn á að Ármenningum tækist að afsanna spárnar. „Já, að sjálfsögðu. Annars væri ég ekki að taka þátt í þessu verkefni.“
Spurð hvernig liði Ármann hefði yfir að skipa sagði hún:
„Við verðum held ég svolítið spútniklið. Það eru náttúrlega sex nýir leikmenn í liðinu sem munu koma til með að vera í mjög stórum hlutverkum í vetur. Sylvía [Rún Hálfdánardóttir] er að koma til baka eftir sex ára hlé.
En við erum að byggja á kjarna síðasta tímabils og svo koma inn mjög ferskir leikmenn sem eru að fara að koma inn með mikla baráttu.“
Hefur verið erfitt að bíða eftir því að tímabilið hefjist?
„Það var kannski kærkomin pásan en samt alltaf ógeðslega gaman að byrja og það er kominn smá fiðringur í mann,“ sagði Jónína Þórdís að endingu.
Ármann fær KR í heimsókn í Laugardalshöllina í nýliðaslag í fyrstu umferð úrvalsdeildarinnar klukkan 19.15 í kvöld.