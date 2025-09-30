Erum með töluvert betra lið í ár

„Nýtt tímabil leggst mjög vel í Njarðvíkinga, það er mikil tilhlökkun,“ sagði Einar Árni Jóhannsson, þjálfari kvennaliðs Njarðvíkur í körfuknattleik, í samtali við mbl.is.
Njarðvík var spáð efsta sæti úrvalsdeildarinnar á kynningarfundi KKÍ á Grand Hóteli fyrir helgi og vann svo Meistarakeppni KKÍ um liðna helgi.
„Síðasti vetur var hálfgert ævintýri, okkur var spáð sjötta sæti og það fór eins og það fór. Við höfum náð að halda í meginþorra kjarnans og fengið líka viðbætur sem eru mjög spennandi.
Við fórum í æfinga- og keppnisferð til Svíþjóðar, spiluðum þar tvo leiki við sænsku meistarana og tvo aðra leiki til.
Við spiluðum reyndar bara einn æfingaleik hérna heima við Keflavík. Það er ágætis gangur á því og mikil tilhlökkun fyrir því að fara inn í mótið,“ sagði Einar Árni fyrir helgi.
Njarðvík varð bikarmeistari og hafnaði í öðru sæti á Íslandsmótinu á síðasta tímabili. Spurður hvort liðið væri betra á þessu tímabili samanborið við það síðasta sagði hann:
„Tilfinningin er já, alveg klárlega. Ef ég horfi á liðið sem við vorum með í september í fyrra og liðið sem við erum með núna er það klárlega töluvert betra.
Miðað við hópinn sem við erum í dag og ef hann heldur heilsu þá held ég að hann sé sterkari en síðasta vetur.“
Hvað finnst þér um að Njarðvík sé spáð efsta sæti?
„Spáin er náttúrlega til gamans og þetta er bara byggt á pappírum. Liðin sem voru að spá fyrir gengi okkar hafa ekkert séð til okkar. Við spiluðum einn æfingaleik í síðustu viku þannig að það er kannski ekki mikið að marka.
En auðvitað er það kannski til marks um hvers við getum verið að vænta. Við vorum á þeim stað í fyrra að okkur langaði lengra og ætlum okkur lengra. Spáin er í takt við það,“ sagði Einar Árni og bætti við að markmiðið væri að fara skrefi lengra í ár.
Njarðvík heimsækir Stjörnuna í upphafsleik úrvalsdeildar kvenna í Garðabæ klukkan 18.15 í kvöld.