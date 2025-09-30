Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.9.2025 | 21:29

Fyrrverandi leikmaður úr WNBA í Grindavík

Farhiya Abdi er gengin til liðs við Grindavík.
Farhiya Abdi er gengin til liðs við Grindavík. Ljósmynd/Grindavík

Körfuknattleiksdeild Grindavíkur hefur komist að samkomulagi við Farhiyu Abdi um að hún leiki með kvennaliði félagsins á tímabilinu.

Abdi er 33 ára framherji frá Svíþjóð sem er 188 sentimetrar á hæð og var valin af Los Angeles Sparks í nýliðavali WNBA-deildarinnar í Bandaríkjunum árið 2012. Lék hún með liðinu í þrjú tímabili, frá 2013 til 2015.

Síðan þá hefur Abdi leikið með sterkum liðum í Frakklandi, Tyrklandi, Spáni og Ísrael.

Tók hún meðal annars þátt í EuroLeague með Salamanca frá Spáni tímabilið 2017-18.

„Abdi er gríðarlega reynslumikill leikmaður sem leikið hefur á efsta stigi bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og mun án vafa koma sterk inn í hópinn okkar.

Þetta er alvöru fengur sem við vorum að landa,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá körfuknattleiksdeild Grindavíkur.

mbl.is
