Góðar líkur á að Craig haldi áfram

Craig Pedersen verður líklegast áfram landsliðsþjálfari karla í körfubolta en samningur hans við KKÍ rann út eftir EM í haust. Kanadamaðurinn hefur fengið nýtt samningstilboð frá KKÍ og viðræður ganga vel.
Hannes S. Jónsson framkvæmdastjóri KKÍ sagði við mbl.is í dag að miklar líkur séu á að Pedersen skrifi undir samninginn og áframhaldandi samstarf verði kynnt á næstu dögum.
Pedersen tók við íslenska liðinu árið 2014 og undir hans stjórn hefur Ísland komist á EM í þrígang.
Þrátt fyrir góða frammistöðu í flestum leikjum á EM í Katowice í haust tókst Íslandi ekki að vinna sinn fyrsta sigur á lokamótinu.