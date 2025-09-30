Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.9.2025 | 10:25

Góðar líkur á að Craig haldi áfram

Craig Pedersen verður að öllum líkindum áfram með íslenska landsliðið.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Craig Pedersen verður líklegast áfram landsliðsþjálfari karla í körfubolta en samningur hans við KKÍ rann út eftir EM í haust. Kanadamaðurinn hefur fengið nýtt samningstilboð frá KKÍ og viðræður ganga vel.

Hannes S. Jónsson framkvæmdastjóri KKÍ sagði við mbl.is í dag að miklar líkur séu á að Pedersen skrifi undir samninginn og áframhaldandi samstarf verði kynnt á næstu dögum.

Pedersen tók við íslenska liðinu árið 2014 og undir hans stjórn hefur Ísland komist á EM í þrígang.

Þrátt fyrir góða frammistöðu í flestum leikjum á EM í Katowice í haust tókst Íslandi ekki að vinna sinn fyrsta sigur á lokamótinu.

