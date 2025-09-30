Öruggt hjá KR í nýliðaslagnum

KR vann sterkan sigur á Ármanni, 75:60, í nýliðaslag í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Laugardalshöll í kvöld.
Það var Ármann sem byrjaði leikinn mun betur og var níu stigum yfir, 11:20, að loknum fyrsta leikhluta.
Stórbrotinn annar leikhluti sá hins vegar til þess að KR var tólf stigum yfir, 40:28, að fyrri hálfleik loknum.
Í síðari hálfleik var KR áfram við stjórn og vann að lokum 15 stiga sigur.
Rebekka Rut Steingrímsdóttir var stigahæst í leiknum með 26 stig og sex fráköst fyrir KR.
Stigahæstar hjá Ármanni voru Khiana Johnson með 19 stig og Sylvía Hálfdánardóttir með 18 stig og hvorki fleiri né færri en 18 fráköst. Stal Sylvía boltanum auk þess þrisvar sinnum.