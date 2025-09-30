Svakalegur viðsnúningur Hauka

Íslandsmeistarar Hauka unnu öruggan 99:85-sigur á Tindastóli í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Ólafssal á Ásvöllum í kvöld.
Tindastóll var með yfirhöndina í fyrri hálfleik enda var staðan 39:50 þegar skammt var eftir af honum. Haukar löguðu stöðuna og var hún 45:50 í hálfleik.
Heimakonur mættu af geysilegum krafti í síðari hálfleik og voru komnar 19 stigum yfir, 81:62, þegar þriðja leikhluta var lokið.
Eftirleikurinn reyndist auðveldur og niðurstaðan 14 stiga sigur Hauka.
Haukar skiptu stigunum vel á milli sín en Amandine Toi skoraði 27 stig og gaf átta stoðsendingar.
Krystal-Jade Freeman bætti við 23 stigum og tíu fráköstum og Tinna Guðrún Alexandersdóttir var með 21 stig.
Stigahæst í leiknum var Marta Hermida með 30 stig, 12 fráköst, átta stoðsendingar og sjö stolna bolta fyrir Tindastól.