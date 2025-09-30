Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.9.2025 | 20:48 | Uppfært 22:03

Svakalegur viðsnúningur Hauka

Amandine Toi skoraði 27 stig fyrir Hauka í kvöld.
Íslandsmeistarar Hauka unnu öruggan 99:85-sigur á Tindastóli í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Ólafssal á Ásvöllum í kvöld.

Tindastóll var með yfirhöndina í fyrri hálfleik enda var staðan 39:50 þegar skammt var eftir af honum. Haukar löguðu stöðuna og var hún 45:50 í hálfleik.

Heimakonur mættu af geysilegum krafti í síðari hálfleik og voru komnar 19 stigum yfir, 81:62, þegar þriðja leikhluta var lokið.

Eftirleikurinn reyndist auðveldur og niðurstaðan 14 stiga sigur Hauka.

Haukar skiptu stigunum vel á milli sín en Amandine Toi skoraði 27 stig og gaf átta stoðsendingar.

Krystal-Jade Freeman bætti við 23 stigum og tíu fráköstum og Tinna Guðrún Alexandersdóttir var með 21 stig.

Stigahæst í leiknum var Marta Hermida með 30 stig, 12 fráköst, átta stoðsendingar og sjö stolna bolta fyrir Tindastól.

