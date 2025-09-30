Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.9.2025 | 12:05 | Uppfært 12:50

Tryggvi orðinn fyrirliði á Spáni

Tryggvi Snær Hlinason er kominn í fyrirliðahlutverk hjá Bilbao.
Tryggvi Snær Hlinason, landsliðsmaður í körfubolta, hefur verið skipaður fyrirliði Bilbao á Spáni. Hann ræddi við spænska fjölmiðla í dag um nýja hlutverkið en hann kom til Bilbao árið 2023 frá Zaragoza.

„Hópurinn hefur tekið mér mjög vel. Það er létt að vera fyrirliði í þessum hópi því allir eru mjög metnaðarfullir. Ég er mjög glaður að geta hjálpað leikmönnum að ná lengra,“ sagði Tryggvi.

Þá kvaðst hann einnig hafa jafnað sig á kálfameiðslum sem hafa verið að hrjá hann að undanförnu.

Viðtal við Tryggva má sjá með því að smella hér, þar sem hann talar spænsku nánast eins og innfæddur.

