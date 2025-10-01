„Bærinn búinn að bíða lengi eftir þessu“

Óskar Þór Þorsteinsson, þjálfari nýliða ÍA í úrvalsdeild karla í körfuknattleik, segir Skagamenn afar spennta að fara að spreyta sig á meðal þeirra bestu.
„Það er mikil gleði og mikil spenna. Bærinn er búinn að bíða lengi eftir þessu tækifæri að komast aftur upp í efstu deild. Það er nýtt íþróttahús líka og mikið til þess að hlakka til,“ sagði Óskar Þór í samtali við mbl.is á kynningarfundi KKÍ fyrir Íslandsmótið á Grand Hóteli í síðustu viku.
Á fundinum voru bæði félögin og fjölmiðlar sammála í spám sínum að ÍA myndi hafna í 11. Og næstneðsta sæti og falla þar með beint aftur niður í 1. deild.
„Þetta er svo sem eins og við bjuggumst við. Við erum auðvitað nýliðarnir og þurfum að sanna okkur í þessari deild, að við eigum erindi og tækifæri á móti þessum góðu liðum og við ætlum okkur að gera það,“ sagði hann.
Óskar Þór kvaðst vitanlega bjartsýnn á að Skagamönnum takist það.
„Já, já. Maður auðvitað valdi leikmenn í sumar sem maður heldur að geti hjálpað okkur að komast upp á næsta stig. Ég held að við höfum gert það.“
Hvað þarf að gerast til þess að þið haldið ykkur á meðal þeirra bestu?
„Við þurfum að vinna fleiri leiki en hin tvö liðin. Það er bara lykilatriðið. Við þurfum kannski að búa til okkar eigin leikstíl og eiga sterkan heimavöll. Að vera svolítið stemnings- og spútniklið. Við þurfum að vera duglegri en hin liðin, það er alveg á hreinu,“ sagði hann að lokum.
ÍA fær Þór frá Þorlákshöfn í heimsókn á Akranes í fyrstu umferð úrvalsdeildarinnar klukkan 19.15 annað kvöld.