„Okkur líður mjög vel eftir þennan leik,“ sagði Sigtryggur Arnar Björnsson, leikmaður Tindastóls, eftir frækinn 80:56-sigur á Slovan Bratislava í ENBL-deildinni í körfuknattleik í Slóvakíu í kvöld.
„Þetta var í rauninni svolítið erfitt ferðalag. Við mættum hérna í gærkvöldi og svo var leikur daginn eftir. Við mættum vel stemmdir í þennan leik og allir klárir að skila svona. Ég bjóst við að þetta yrði aðeins erfiðara, ég viðurkenni það, en við gerðum bara vel.
Varnarlega gerðum við fáránlega vel, höldum þeim í 50 og eitthvað stigum. Við sýndum það í þessum leik að við vorum vel undirbúnir,“ sagði Arnar eins og hann er ávallt kallaður, í samtali við mbl.is.
Stólarnir höfðu náð að kynna sér lið Slovan Bratislava vel fyrir leikinn.
„Já, við náðum aðeins að skoða þá. Þeir voru búnir að spila einhvern leik og við fórum yfir hann og leikmenn. Þjálfararnir fóru vel yfir þetta, þeir undirbjuggu okkur vel fyrir þennan leik og það skilaði sér svo sannarlega,“ sagði hann.
Kom eitthvað ykkur á óvart í þeirra leik?
„Nei, alls ekki. Við erum vanir því að spila í íslensku deildinni þar sem er skotið mikið af þristum en þetta var einhvern veginn akkúrat öfugt.
Þessir menn eru stórir og reyna að komast að körfunni. Við náðum að loka teignum mjög vel og þeir voru bara í vandræðum,“ útskýrði Arnar.
„Við mættum mjög vel stemmdir í leikinn, náðum forystu snemma og höldum henni allan tímann. Það er mjög vel gert hjá okkur að það fær ekkert á okkur, við höldum áfram sama dampi.
Heilt yfir var þetta mjög góður leikur hjá okkur. Við ætlum að byggja á þessu. Svo er bara leikur á móti Val á laugardag og það er spenna fyrir honum,“ sagði hann, spurður nánar út í upplifun sína af leiknum.
Arnar kvaðst að lokum hæstánægður með þann aukna fjölda leikja sem fylgir þátttöku Tindastóls í ENBL-deildinni.
„Við elskum þetta. Því fleiri leikir því betra. Tveir leikir í viku er snilld finnst mér. Það er minna um æfingar og meira um leiki. Ég held að það séu flestir leikmenn sem vilja hafa það þannig ef þeir fengju að ráða.“