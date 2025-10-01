Curry-bræður sameinast

Bandaríski körfuknattleiksmaðurinn Seth Curry er genginn til liðs við Golden State Warriors og skrifar undir árssamning í San Francisco.
Hjá Golden State verður Seth Curry liðsfélagi bróður síns Steph Curry, sem er einn besti körfuboltamaður sögunnar.
Steph hefur allan ferilinn leikið með Golden State og fjórum sinnum orðið NBA-meistari en Seth hefur flakkað á milli liða. Steph er 37 ára gamall og tveimur árum eldri.
Golden State verður tíunda lið hans Seth í NBA-deildinni en hann lék síðast með Charlotte Hornets.