Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.10.2025 | 17:49

Glæsilegur Stólasigur í Slóvakíu

Lið Tindastóls stillir sér upp fyrir leikinn í dag.
Lið Tindastóls stillir sér upp fyrir leikinn í dag. Ljósmynd/Rúnar Birgir Gíslason

Tindastóll hóf keppni í ENBL-deildinni í körfuknattleik karla með glæsilegum sigri á Slovan Bratislava, 80:56, í fyrstu umferð B-riðils í Slóvakíu í dag.

Stólarnir voru með tögl og hagldir allan tímann og var munurinn átta stig, 20:12, að loknum fyrsta leikhluta.

Staðan í hálfleik var 42:31 og áfram herti Tindastóll tökin í þeim síðari. Munurinn var orðinn 20 stig, 63:43, að loknum þriðja leikhluta.

Eftirleikurinn reyndist því auðveldur í fjórða leikhluta og niðurstaðan að lokum frækinn 24 stiga sigur.

Ivan Gavrilovic var atkvæðamestur hjá Tindastóli með 20 stig og Davis Geks bætti við 14 stigum.

Sigtryggur Arnar Björnsson skoraði 12 stig og tók sex fráköst, Dedrick Basile var með tíu stig og fimm fráköst og Adomas Drungilas skoraði níu stig og tók níu fráköst.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjárhagserfiðleikar geti ýtt undir veikindi Gjaldþrot Play haft mikil áhrif á golfferðir Hefði átt að vera ákærð fyrir hlutdeild í fjárkúgun „Ekki minnstu hugmynd“ um næstu skref Play
Fleira áhugavert
Gjaldþrot Play haft mikil áhrif á golfferðir Furðar sig á synjun eftir 22 ár á Íslandi Frakkar taka eitt skipanna til rannsóknar Frakklandsforseti vill skjóta