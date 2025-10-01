Glæsilegur Stólasigur í Slóvakíu

Tindastóll hóf keppni í ENBL-deildinni í körfuknattleik karla með glæsilegum sigri á Slovan Bratislava, 80:56, í fyrstu umferð B-riðils í Slóvakíu í dag.
Stólarnir voru með tögl og hagldir allan tímann og var munurinn átta stig, 20:12, að loknum fyrsta leikhluta.
Staðan í hálfleik var 42:31 og áfram herti Tindastóll tökin í þeim síðari. Munurinn var orðinn 20 stig, 63:43, að loknum þriðja leikhluta.
Eftirleikurinn reyndist því auðveldur í fjórða leikhluta og niðurstaðan að lokum frækinn 24 stiga sigur.
Ivan Gavrilovic var atkvæðamestur hjá Tindastóli með 20 stig og Davis Geks bætti við 14 stigum.
Sigtryggur Arnar Björnsson skoraði 12 stig og tók sex fráköst, Dedrick Basile var með tíu stig og fimm fráköst og Adomas Drungilas skoraði níu stig og tók níu fráköst.