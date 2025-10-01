Grindavík vann í Þorlákshöfn

Grindavík gerði góða ferð til Þorlákshafnar og lagði Hamar/Þór að velli, 89:74, í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í kvöld.
Grindavík var með yfirhöndina allan leikinn en það var ekki þar með sagt að heimakonur væru á þeim buxunum að gefast upp.
Staðan í hálfleik var 45:38 en í síðari hálfleik saxaði Hamar/Þór í sífellu á forskot Grindvíkinga.
Munurinn var orðinn aðeins eitt stig, 70:69, þegar tæplega þrjár mínútur voru liðna af fjórða og síðasta leikhluta.
Grindvíkingar tóku þá aftur við sér og komust níu stigum yfir, 78:69. Eftir það var ekki aftur snúið og Grindavík fór að lokum með 1 stiga sigur af hólmi.
Abby Beeman, sem lék með Hamri/Þór á síðasta tímabili, var stigahæst hjá Grindavík í kvöld en hún skoraði 23 stig, tók sex fráköst, gaf níu stoðsendingar og stal þremur boltum.
Ólöf Rún Óladóttir bætti við 20 stigum. Isabella Ósk Sigurðardóttir var með 15 stig og 11 fráköst og Emilie Hesseldal var með 12 stig og 15 fráköst.
Stigahæst í leiknum var Jadakiss Guinn með 25 stig, fimm fráköst og átta stoðsendingar fyrir Hamar/Þór. Mariana Duran bætti við 18 stigum.