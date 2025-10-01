Mikil tilhlökkun fyrir krefjandi verkefni

Karlalið Tindastóls hefur leik í ENBL-deildinni í körfubolta í dag með krefjandi verkefni gegn Slovan Bratislava frá Slóvakíu á útivelli. Flautað verður til leiks klukkan 16 og er leikurinn í beinni útsendingu á Tindastóll TV.
Mbl.is ræddi við Arnar Guðjónsson þjálfara Tindastóls eftir æfingu í dag og hann er afar spenntur fyrir komandi verkefni.
„Það er yndislegt að vera í Slóvakíu. Hér er gott að vera og hótelið gott. Við erum búnir að skoða höllina og hún er fín. Svo gekk ferðalagið stórslysalaust,“ sagði Arnar.
Mikil eftirvænting ríkir innan félagsins en Tindastóll er að taka þátt í keppninni í fyrsta skipti. ENBL var stofnað árið 2021 fyrir lið sem vildu taka þátt í alþjóðlegri keppni án þeirra miklu reglna sem FIBA setur á sínar keppnir. Keppnin er talin vera fimmta sterkasta Evrópukeppnin, á eftir Evrópubikarnum.
„Strákar sem hafa verið hjá Tindastóli allan ferilinn tala um tilhlökkun við að sjá eitthvað nýtt og spila við ný lið. Það er mikil tilhlökkun yfir því. Þetta er krefjandi verkefni.“
Sjálfur er Arnar á leiðinni í sinn fyrsta mótsleik með Tindastól en hann tók við liðinu af Benedikt Guðmundssyni eftir síðasta tímabil.
„Mér líður stórvel með þetta. Ég er búinn að hafa augastað á þessari keppni lengi og talað fyrir því að íslensk lið ættu að taka þátt. Tindastóll hikaði ekki við að láta vaða í þetta og eftirvæntingin er mikil.“
En hvernig er standið á leikmannahópnum?
„Það eru allir helvíti góðir nema Dagur formaður var svolítið stífur á skotæfingu,“ sagði Arnar kíminn.
Slóvakíska liðið ætlar sér stóra hluti í keppninni og er verkefni Tindastóls ærið.
„Þetta lið vann fyrstu tíu leikina í þessari keppni í fyrra og tapaði undanúrslitaleiknum með fjórum og bronsleiknum með þremur. Þeir voru búnir að vera besta lið keppninnar fyrir undanúrslitin.
Þeir eru með einn Serba sem hefur spilað með landsliðinu, þrjá sem hafa spilað fyrir slóvakíska landsliðið og svo fjóra Bandaríkjamenn. Þetta er eitt besta lið keppninnar. Það er fínt að byrja ekki á einhverjum búðingum.“
En hversu langt getur Tindastóll náð í keppninni?
„Ef allt fer á besta veg hjá okkur gætum við komist í 16-liða úrslit. Það eru 27 lið sem taka þátt og við teljum okkur geta komist í útsláttarkeppnina. Það er okkar markmið,“ sagði Arnar.