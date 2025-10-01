Ótrúleg Sara Rún gat ekki forðað tapi

Sara Rún Hinriksdóttir átti ótrúlegan leik fyrir Keflavík þegar liðið tapaði 79:88 fyrir Val í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Keflavík í kvöld.
Sara Rún skoraði 37 stig og tók níu fráköst en hefði þurft meiri aðstoð flestra liðsfélaga sinna.
Anna Lára Vignisdóttir bæitt við 20 stigum og sex fráköstum en aðrir leikmenn Keflavíkur komust ekki yfir sex stig.
Hjá Val var Reshawna Stone stigahæst með 28 stig auk þess sem hún tók sex fráköst. Dagbjört Dögg Karlsdóttir bætti við 22 stigum og Alyssa Cerino var með 15 stig og 11 fráköst.
Keflavík var með yfirhöndina í fyrri hálfleik og var níu stigum yfir, 41:32, að honum loknum.
Í síðari hálfleik gaf Valur hins vegar í og vann að lokum glæsilegan níu stiga útisigur.