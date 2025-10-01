Tjáir sig um stöðuna hjá KKÍ og skýtur á tvíburana

Rögnvaldur Hreiðarsson, dómari í fremstu röð á Íslandi í körfubolta í áraraðir, tjáir sig um stöðuna hjá KKÍ í pistli á Facebook í dag.
Mikil ólga hefur verið í dómarastéttinni eftir að Davíð Tómas Tómasson lagði flautuna á hilluna eftir deilur við dómaranefnd KKÍ.
Þá ræddu tvíburarnir Sigurður og Helgi Jónssynir við Vísi um óréttlæti en þeir voru báðir efnilegir dómarar sem lögðu flautuna á hilluna ungir.
Rögnvaldur kemur dómaranefndinni til varnar í pistlinum og skýtur á þá Sigurð og Helga og lýsir yfir ósætti með þeirra vinnubrögð.
Pistill Rögnvalds:
Dómaranefndarmál - Af gefnu tilefni
Dómaramál i körfubolta hafa verið í brennidepli undanfarið. Eðlilega þegar dómari númer eitt er settur út af sakramenti,
Umfjöllunarefni þessa líklega of langa pistils snýst ekki um þá sorglegu atburðarás heldur hitt þar sem dómarar sem störfuðu á minni 16 ára vakt í nefndinni eru að skella sér um borð og telja sig hafa verið beitta einhvers konar órétti sem varð til þess að þessir aðilar hættu sjálfir dómgæslu þvert á það sem nefndin vildi eða bað um,
Dómaranefnd KKÍ er gríðarlega starfsöm, þar líður ekki einn einasti dagur án þess að þeir sjálfboðaliðar sem þar starfa þurfi ekki að beita sér og þá er ekki spurt að því hvort viðkomandi sé í vinnu eða leik,
Hvað varðar tvíburana Sigurð og Helga Jónssyni þá voru þeir mjög góðir dómarar enda fengu þeir sitt brautargengi á verðskulduðum methraða. Dómaranefndir hafa nefnilega þá hagsmuni helsta að fagna því að upp komi góðir dómarar…..
Flest gekk þeim vel en eitt afar illa, eða tvennt. þeir gerðu ekki fyrirvara um forföll þegar raðað var niður sem bjó til endalausa vinnu við að finna aðra dómara fyrir þá þegar og ef það hentaði þeim að taka sig af leikjum, stundum og of oft með litlum fyrirvara
Þessar vinnureglur reyndust ekki öðrum í hópnum erfiðar en athugasemdir okkar við þetta háttarlag hitti þá bræður afar illa, því miður. Upp úr þeirri óánægju varð til ástand þar sem þeir upplifðu okkur í einhverskonar stríði,
Hitt var að þeir áttu i snörpum átökum við hið minnsta einn dómara um tilhögun aksturs í leiki, en fyrir akstur er greitt sérstaklega. Þau mál heyra ekki undir dómaranefnd sem reyndi þó að koma að málinu með sættir í huga, en það gekk ekki að vonum,
Rétt er að taka það fram að aksturstilhögun er almennt ekki vandamál millum dómara
Svo það sé ítrekað; dómaranefnd setti þá ekki út af sakramentinu heldur ákváðu þeir að ekki væri hægt að vinna í þessu umhverfi,
Jón Guðmundsson er frábær dómari og sterkur karakter. Hann valdi það oftar en einu sinni að hætta dómgæslu og snúa sér að þjálfun, sem er gott og vel. Við tókum honum fagnandi þegar hann snéri aftur, öðru sinni, en vildum endilega að hann tæki úr sér rykið og dæmdi nokkra leiki í öðrum deildum en þeim efstu áður en hann færi þangað á ný,
Sú ákvörðun fékk ekki háa einkunn og hann taldi sig ekki geta unnið með okkur og hætti,
Dómarahópurinn er lið, keppnislið eiginlega og Jón þekkir þannig samkomur. Vel má vera að hann hefði tekið gamlan leikmann beint af götunni í byrjunarliðið framhjá þeim sem hefðu verið búnir að æfa og spila án hans en það fannst okkur hvorki sanngjarnt né skynsamlegt,
Þannig endaði ferill Jóns Guðmundssonar
Eitt þarf annað að segja. Dómarar tala ótrúlega illa um dómaranefndir. Mest án þess að þær heyri það beint en líka þannig og verulega mikið er til að póstum þar sem við fengum heldur betur að heyra það. Í umhverfi kappsfullra einstaklinga er það viðbúið en þar eru þó einhver mörk
Nú getur það ekki verið þannig að við sem störfuðum þennan tíma höfum ekki gert mistök og ég varla bestur til að dæma í þeirri sök. En mér rennur blóðið til skyldunnar þegar að mér og mínum heiðri er vegið með sögum sem eru frá mínum bæjardyrum séð í besta falli rangar ef ekki hrein della,
Ég get masað meira um þetta hér en læt þetta duga en treysti mér til að horfa beint í augun á þessum aðilum og ræða þetta hvar og hvenær sem er. Mér er verulega umhugað um dómgæslu í körfubolta og þar hafa verið unnin þrekvirki undanfarna áratugi þó margt þurfi enn að vinna með,
Með vinsemd og virðingu