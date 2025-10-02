KR lagði Íslandsmeistarana – nýliðar ÍA unnu fyrsta leik

Álftanes fór létt með nýliða Ármanns í fyrsta leik sínum í úrvalsdeild karla í körfubolta í kvöld. Heimamenn leiddu stórt strax eftir fyrsta leikhluta og sigruðu að lokum 121:69.
Gestirnir frá Ármanni mættu til leiks án tveggja lykilmanna, Dibaji Walker og Arnaldar Grímssonar. Það sást fljótt að verkefnið yrði erfitt og var staðan í hálfleik 61:29 Álftanesi í vil.
Álftnesingar léku af miklum krafti, vörnin var þétt og sóknarleikurinn árangursríkur. Þeir komust ítrekað í hraðaupphlaup en á hálfum velli fundu þeir einnig lausnir sem Ármann átti fá svör við. Skotnýting gestanna var ekki góð sem skýrði að hluta til mikinn mun á liðunum.
Ade Murkey var stigahæstur hjá Álftanesi með 30 stig og 14 fráköst. Sigurður Pétursson bætti við 16 stigum, 5 fráköstum og 7 stoðsendingum. Hjá Ármann var Bragi Guðmundsson stigahæstur með 25 stig.
Stemningin í Kaldalónshöllinni var frábær og margir stuðningsmenn mættu snemma til að njóta kvöldsins.
Nýliðar ÍA byrjuðu á sigri á Akranesi. Skagamenn voru undir í hálfleik 49:54 en vinna leikinn að lokum 102:92.
Þór frá Þorlákshöfn byrjuðu leikinn betur og voru með yfirhöndina í fyrri hálfleik. Þór byrjuðu seinni hálfleik einnig vel en náðu aldrei að slíta sig frá ÍA-liðinu. ÍA fóru svo á gott skrið í lok þriðja leikhluta sem hélt svo áfram í loka leikhlutanum. Staðan var 84:84 með um fjórar mínútur eftir og síðan eftir það náðu ÍA að slíta sig frá Þórsurum.
Atkvæðamestir fyrir ÍA voru Gojko Zudzum með 35 stig og 14 fráköst og Styrmir Jónasson með 16 stig. Lazar Lugic var frábær fyrir Þórs liðið, hann skoraði 22 stig og var með 22 fráköst.
Það var frábær mæting á Vesturgötunni og það var mikil stemning í stúkunni.
Keflavík byrjaði tímabilið vel á móti ÍR-ingum. Lokatölur voru 92:83 fyrir Keflavík.
Keflavík byrjuðu leikinn vel og voru yfir allan fyrri hálfleikinn. Staðan í hálfleik var 46:41 Keflvíkingum í vil. Keflavík voru svo bara með yfirhöndina restina af leiknum þótt að ÍR hafi staðið ágætlega í þeim.
Hilmar Pétursson var frábær fyrir Keflavík í þessum leik, hann var með 28 stig og 4 stoðsendingar. Darryl Latrell Morsell bætti við 24 stigum, 7 fráköstum og 4 stoðsendingum. Atkvæðamestur fyrir ÍR var Jacob Falko með 19 stig, 6 fráköst og 9 stoðsendingar.
KR vann glæsilegan sigur á ríkjandi Íslandsmeisturum Stjörnunnar, 102:98, eftir framlengingu.
Bæði lið voru ekki fullmönnuð í leiknum, hjá KR liðinu vantaði KJ Doucet og hjá Stjörnunni vantaði Ægi Þór Steinarsson og nýjan bandaríkja leikmann Seth Leday.
Liðin byrjuðu bæði vel og leikurinn fór vel af stað. Orri Gunnarsson fór á flug í öðrum leikhluta og skoraði 12 stig í röð í lok fyrri hálfleiks. Seinni hálfleikur byrjaði vel fyrir Stjörnuna og komst mest 16 stigum yfir. KR liðið gerði vel í lok venjulegs lektíma og jafna leikinn 89:89 til að koma leiknum í framlengingu. Stjarnan voru komnir í villu vandræði í lok leiks og bæði Orri Gunnarsson og Bjarni Guðmann Jónsson fóru útaf með 5 villur í framlengingunni. KR enduðu leikinn vel og klára leikinn 102:98.
Linards Jaunzems var mjög góður í leiknum og skoraði 32 stig, tók 15 fráköst og gaf 4 stoðsendingar fyrir KR. Þórir Guðmundur Þorbjarnarson bætti við 21 stigi, 11 fráköstum og 8 stoðsendingum. Atkvæðamestur fyrir Stjörnuna var Orri Gunnarsson með 32 stig og 5 fráköst.
|Lausanne
|3:0
|Breiðablik
|Breiðablik má þola þriggja marka tap í fyrsta leik sínum í deildarkeppninni.Leik lokið