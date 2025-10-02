„Talsverður munur á fólki í Garðabæ og Skagafirði“

Arnar Guðjónsson, þjálfari karlaliðs Tindastóls í körfuknattleik, var glaður í bragði þegar hann ræddi við mbl.is á kynningarfundi KKÍ fyrir Íslandsmótið á Grand Hóteli síðastliðinn föstudag.
„Það er bara tilhlökkun. Það er gaman að vera kominn norður, gott að vera þarna og skemmtilegt fólk. Þetta verður skemmtilegt,“ sagði Arnar í samtali við mbl.is.
Hann þjálfaði lengi karlalið Stjörnunnar og einnig kvennalið félagsins um skeið. Samkvæmt Arnari er mikill munur á Stjörnunni og Tindastóli.
„Já ég held að þetta séu mjög ólík samfélög. Ég held að það gefi auga leið að það er talsverður munur á fólki í Garðabænum og í Skagafirði.“
Á fundinum voru spár bæði félaganna og fjölmiðla birtar. Tindastóli var spáð efsta sæti úrvalsdeildarinnar í þeim báðum.
„Mér líst vel á hana. Ef við erum í efsta sæti þá er það gott. Vonandi gengur hún upp!“ sagði Arnar um spána.
Hefurðu trú á því að þið verðið í efsta sæti þegar keppni í deildinni er lokið?
„Já, já, við verðum í baráttunni þarna. Við erum hins vegar að glíma við það að við spilum aðeins fleiri leiki en hinir. Það verður áhugavert. En við ætlum í alla leiki til þess að vinna og ef það gengur upp verðum við í fyrsta sæti,“ sagði hann.
Tindastóll tekur þátt í Evrópukeppni, ENBL-deildinni, á tímabilinu og byrjaði á sigri gegn Slovan Bratislava í Slóvakíu í gær.
„Ég er ótrúlega spenntur fyrir því. Ég held að það verði mjög krefjandi og mjög skemmtilegt. Það er gaman að sjá eitthvað nýtt í þessu hérna á Íslandi. Við erum að spila Evrópuleiki fram í febrúar þannig að þetta verður augljóslega eitthvað nýtt, sem verður gaman að fást við,“ sagði Arnar.
Reiknar hann með nýrri áskorun sem mun felast í því að dreifa álagi leikmanna enn meira en venjulega.
„Já, við þurfum að spila á tíu mönnum meira og minna í allan vetur. Það er alveg á hreinu. Þetta er eitthvað sem er nýtt og verður gaman að prófa.“
Hans gamla félagi, ríkjandi Íslandsmeisturum Stjörnunnar, var spáð öðru sæti af félögunum og fjölmiðlum.
„Þeir verða mjög góðir. Grindvíkingar verða góðir, Álftnesingar verða góðir, hin Suðurnesjaliðin verða góð. Þessi deild er bara þannig að það eru tíu lið sem ætla að verða Íslandsmeistarar og það eru tvö lið sem ætla í úrslitakeppni. Það er ekki pláss fyrir það að allir nái sínum markmiðum.“
Tindastóll mætir Val í fyrstu umferð úrvalsdeildarinnar á Hlíðarenda laugardaginn 4. október klukkan 16.15.