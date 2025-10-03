Leik Vals og Tindastóls í úrvalsdeild karla í körfubolta sem átti að fara fram á morgun hefur verið frestað eins og mbl.is hefur greint frá. Flugi Tindastóls var frestað vegna lokunar flugvallarins í Munchen.
Flugvellinum í München var lokað í nærri sjö klukkustundir í nótt eftir að það sást til fjölda dróna í nágrenni hans. Vellinum var lokað laust eftir klukkan 22 í gærkvöldi og þurfti strax að fresta eða aflýsa sautján flugferðum. Þá var fimmtán flugvélum, sem voru að koma til lendingar, vísað á aðra flugvelli í Þýskalandi.
Það var létt yfir Arnari Guðjónssyni þjálfara Tindastóls í samtali við mbl.is í dag.
„Við höfum það ansi gott. Rúnar Birgir Gíslason (innskot blaðamanns: farastjóri Tindastóls) er búinn að vera sveittur í allan morgun að redda þessu. Það var einhver að leika sér með dróna í gærkvöldi og flugvellinum í Munchen var lokað og fimmtán flug fóru ekki af stað og sautján fengu ekki að lenda. Við stjórnum mörgu en ekki þessu.
Það fer afskaplega vel um okkur hér. Við fengum hótel og erum síðan að fara á æfingu hér í Þýskalandi og fljúgum svo heim í kvöld. Við erum búnir að skoða Októberfest hérna í Munchen,“ sagði Arnar léttur.“
Leik ykkar við Val sem átti að fara fram á morgun hefur verið frestað.
„Ég vil koma á framfæri þakkarkveðjum til Valsara. Þeir voru mjög liðlegir með þetta, sem var fallega gert af þeim.“
Þetta var frábær sigur hjá ykkur gegn Slovan Bratislav í fyrrakvöld.
„Þetta var góð byrjun hjá okkur á þessari keppni, mjög gott að ná í sigur og eykur líkurnar á því að við náum okkar markmiðum.“
Sigtryggur Arnar Björnsson talaði um að andstæðingarnir hefðu verið auðveldari en hann átti von á.
„Já ég er sammála því, ég hélt að þetta væri leikur sem við myndum lenda í miklu meira brasi en raun bar vitni. Strákarnir stóðu sig vel. Við spiluðum af miklu meiri krafti og áræðni heldur en þeir og mér fannst við svolítið léttari en þeir, þannig að það var gott.
Þið haldið þeim í 56 stigum, það er líklega til marks um góðan varnarleik ykkar.
„Það er ágætis breyting. Við höfum verið að fá á okkur 120 stig í öllum æfingaleikjum, þannig það var ágætt. En þetta var svo sem allt annar leikstíll en við höfum fengið á móti okkur í æfingaleikjunum. En við erum algjörlega meðvitaðir um það að við erum langt frá því orðnir eins og við ætlum okkur að verða.“
Það hlýtur að vera gaman og skemmtileg nýbreytni að taka þátt í Evrópukeppni?
„Þetta er miklu meira en gaman. Þetta er algjörlega stórkostlegt og frábært að þeir sem standa að þessu fyrir norðan séu tilbúnir í þetta, bæði stjórn og styrktaraðilar að gefa okkur þetta tækifæri“.
Tindastóll tekur á móti norska liðinu Gimle þriðjudaginn 14. október á Sauðarkróki.
„Þetta gefur lífinu lit og það er mikil tilhlökkun að taka á móti Gimle eftir tvær vikur heima. Sigur í þeim leik setur okkur í gríðarlega góða stöðu, það er líka sérstaklega gaman að fá Evrópuleik á Krókinn, það verður algjör veisla.
Við eigum sannarlega skemmtilega viku framundan. Þetta eru bikarmeistarar síðustu tveggja ára sem eru að koma í heimsókn, þannig að við þurfum að halda fullri einbeitingu á það verkefni,“ sagði Arnar Guðjónsson að lokum.