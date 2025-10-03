Stemmningin var vægast sagt stórkostleg þegar Grindvíkingar tóku á móti nágrönnum sínum úr Njarðvík í 1. umferð Íslandsmóts karla í körfubolta í kvöld en leikið var á heimavelli Grindavíkur í Grindavík. Heimamenn unnu leikinn sannfærandi og var Jóhann Þór Ólafsson þjálfari að vonum ánægður með sigurinn á heimavelli sínum í Grindavík.
Spurður út í stórsigurinn sagði Jóhann Þór þetta:
„Ég er bara ánægður og stoltur. Gula hjartað mitt er risastórt núna. Það er frábært fyrir samfélagið okkar að fá þennan leik hérna heima. Mætingin er alveg sturluð og allir sem taka þátt, styrktaraðilar, sjálfboðaliðar og bara allir sem leggja hönd á plóg eiga heiður skilinn. Það er ekkert hægt að lýsa því hvað þetta gerir fyrir gula hjartað mitt og auðvitað samfélagið allt.
Það er búið að plana hérna þrjá leiki á þessum heimavelli fyrir jól og vonandi verða þeir bara eins margir og hægt er. Ég held við verðum komin alfarið heim áður en björtustu menn þora að vona.“
Stemmningin hérna í kvöld minnti helst á gríðarlega spennandi oddaleik í úrslitakeppni. Þegar þitt lið skoraði stór stig þá algjörlega kviknaði í áhorfendum og allt varð kolvitlaust af gleði. Er þetta samfélag enn þá svona samheldið eins og raun bar vitni?
„Þú getur rétt ímyndað þér allt sem við höfum gengið í gegnum. Fólk sem hefur ekki upplifað þetta segir auðvitað að það geti ekki sett sig í þessi spor en það sem svona leikir gera fyrir allt samfélagið er ólýsanlegt. Mætingin hérna í kvöld var þannig að færri komust að en vildu.
Maður var auðvitað svolítið stressaður um að menn myndu kannski bara koxa á þessu andrúmslofti og stemmningunni. Við vorum alveg stirðir í fyrri hálfleik en ég er rosalega stoltur af liðinu hvernig þeir kláruðu þetta í seinni hálfleik, hörkuframmistaða á báðum endum vallarins.“
Nú er ekki langt síðan Grindavíkurliðið varð fullmótað af leikmönnum. Hvernig hefur undirbúningurinn verið? Voru Grindvíkingar ekki að spila jafnvel yfir pari miðað við undirbúninginn sem liðið hefur fengið fyrir mót?
„Jú, þetta er búið að vera ströggl. Ég ætla ekkert að fara í felur með það. Við spiluðum við Álftanes á laugardaginn fyrir viku síðan og þá vorum við búnir að ná fjórum æfingum 5 á 5. Það er ekki undirbúningur sem er til eftirbreytni.
En við búum að því að hér er kjarni sem hefur verið síðustu tvö ár og við erum með Khalil [Shabazz] og Jordan [Semple] sem eru bara góðir í körfubolta og eiga auðvelt með að aðlagast.
Í golfinu er það þannig að þú ert að spila vel ef þú ert að spila undir pari en mér finnst við eiga helling inni og erum ekki komnir á þann stað sem við hefðum viljað vera á á þessum tímapunkti.“
Spilaðist þessi leikur alveg í takt við þínar væntingar?
„Já, Njarðvíkurliðið er bara mjög gott lið og vel þjálfað. Við vorum flatir varnarlega í fyrri hálfleik en gekk ágætlega sóknarlega. En við vorum alltaf aðeins á eftir varnarlega. Við löguðum það í hálfleik og náðum upp góðum kafla eftir 3-4 mínútur í seinni hálfleik, gripum augnablikið og gerðum það mjög vel.“
Verða allir heimaleikir Grindavíkur ekki í þessu húsi hér í Grindavík?
„Það er ekki búið að staðfesta það, nei. Það er samt búið að festa einhverja þrjá heimaleiki hjá okkur fyrir jól. Við æfum hérna 2-3 sinnum í viku. Það er hvergi betra að vera heldur en hér. Hér eigum við okkar búnað, okkar klefa og hér eigum við heima. Eins og ég sagði þá held ég að við verðum komin alfarið heim með bæði liðin mun fyrr en björtustu menn þora að vona.“
Er eitthvað því til fyrirstöðu að spila alla heimaleiki hér eins og staðan er núna í ljósi þess að það gekk allt vel hér í kvöld og framkvæmd leiksins var til fyrirmyndar?
„Núna er allt á einhverju óvissustigi og ef það eru tvær mínútur eftir og lúðrarnir fara í gang, hvað þá? Þetta er ekkert bara eitt pennastrik. Það eru fullt af hlutum sem þarf að horfa í. En við höfum verið að æfa hérna 2-3 sinnum í viku og okkur líður bara vel hér að vera í okkar umhverfi. Hér eigum við heima.
Hvort þessi ákvörðun verði tekin fyrr eða ekki, það verður bara að koma í ljós. Ég hef alveg skoðanir á þessu og allt það. Ég er samt að þjálfa þetta lið og geri allt sem þarf að gera. Ég mun bara hoppa á þann vagn sem ákveðinn verður og síðan vona ég bara það besta.“
Næsti leikur er á móti ÍA sem vann sinn fyrsta leik í deildinni. Þessi frammistaða sem Grindavík sýndi í kvöld mun væntanlega duga til að vinna Skagamenn, ekki satt?
„Skaginn er óskrifað blað. Þeir stóðu sig vel á móti Þór. Núna þurfum við bara að endurheimta vel og gera okkur síðan klára í þann leik. En jú, við teljum okkur vera með betra lið og við þurfum bara að sýna það á móti þeim,“ sagði Jóhann Þór að lokum í samtali við mbl.is.