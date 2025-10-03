Kveiktu í netinu á tímapunkti

Rúnar Ingi Erlingsson þjálfari Njarðvíkur var að vonum svekktur með tap gegn Grindavík í 1. umferð Íslandsmóts karla í körfubolta í kvöld. Mbl.is ræddi við Rúnar Inga strax eftir leikinn í kvöld.
Þessi leikur fór ekki alveg eins og Njarðvíkingar höfðu óskað sér. Tap á móti Grindavík í fyrsta leik Íslandsmótsins. Njarðvíkingar voru ágætir í fyrri hálfleik en arfaslakir í seinni hálfleik, ekki satt?
„Jú, það er bara hárrétt metið hjá þér. Mér fannst við vera með góða stjórn á leiknum í ca. 17 mínútur í fyrri hálfleik, náum 9 stiga forskoti og einhvern veginn erum við að finna lausnir og líður vel.
Þá fer allt í einu að koma kæruleysi í okkur og við förum að taka lélegar ákvarðanir, kasta boltanum og gefa lélegar sendingar. Við hleypum Grindvíkingum aftur inn í þetta með troðslum og galopnum lay-upum. Þetta endar sem jafn leikur í hálfleik og mér leið bara nokkuð vel þegar við fórum inn í hálfleikinn. Ég vildi bara skerpa á nokkrum hlutum.
Síðan komum við óagaðir út í seinni hálfleikinn. Hættum að vinna saman í sókn. Förum fljótt út úr öllum kerfum, tökum mikið dripl, hreyfum okkur ekki í vörninni og komumst ekki fram hjá manninum okkar í sókninni. Endum síðan í einhverjum ævintýraskotum og það er ekki hægt því við erum ekki með þannig lið sem mun koma vel út úr því. En það sem við þurfum að laga er stöðugleikinn og aginn númer 1, 2 og 3.
Á sama tíma og þegar við klikkum í sókninni þá keyra þeir í bakið á okkur og ná að vinna upp eigið sjálfstraust með troðslum og flottum körfum. Þegar stemmningin er eins og hún var hér í kvöld þá megum við ekki leyfa Grindavík að vinna upp eigið sjálfstraust með þessum grindvísku hetjuskotum sem við þekkjum öll og þeir gera svo vel.“
Þannig að þú ert í raun að segja mér að Njarðvíkingar þurfi að lengja öguðu mínúturnar sínar í leiknum til þess að geta náð fram betri úrslitum?
„Já, 100%, á báðum endum vallarins. Varnarlega erum við kannski stutt á veg komnir í að átta okkur nákvæmlega á hvernig við viljum gera hlutina. En maður sér það að við erum að detta of langt niður í hjálpina og nokkur smáatriði sem við erum að átta okkur enn þá á.
Við komumst upp með það í fyrri hálfleik en svo þegar þeir voru komnir með meira sjálfstraust að þá refsuðu þeir okkur fyrir öll smáatriði sem við gerðum vitlaust í vörninni og kveiktu í netinu á tímapunkti.“
Njarðvíkingar gera leikmannabreytingar rétt fyrir mót sem hlýtur að hafa áhrif á undirbúninginn. Ertu kominn með fullmannað lið fyrir veturinn?
„Já, ég er bara ánægður með liðið heilt yfir. Julio De Assis kemur bara rétt fyrir mót. Hann náði tveimur æfingum fyrir þennan leik. Hann var frábær í fyrri hálfleik. Kannski ekki alveg sami bragur á honum í seinni hálfleik. En mér fannst hann komast vel frá sínu miðað við undirbúninginn sem hann fékk.
Hann er bara góð viðbót og á eftir að gefa okkur helling. Kannski átti ég að bregðast fyrr við og setja hann inn á en af því hann var bara búinn með tvær æfingar sem gerði það að verkum að ég gerði það ekki. Hann á samt eftir að gera helling fyrir okkur í vetur.“
Næsti leikur Njarðvíkinga er á móti ÍR í Njarðvík. Stemmningin sem var hér í Grindavík í kvöld er svo sannarlega til eftirbreytni. Er þetta stemmning sem Njarðvíkingar munu geta búið til í höllinni á móti ÍR-ingum?
„Það er svo gaman að koma á svona körfuboltaleiki. Leikurinn er í 40 mínútur þar sem þú færð dramatík, tilþrif og góða skemmtun. Þar skiptir engu hvort það sé október eða apríl. Það hlýtur að vera markmið allra í íslenskum körfubolta að fjölga mánuðunum þar sem það er hamborgari og fjör fyrir leik þar sem við fyllum stúkuna og syngjum fyrir okkar lið.
Þannig að það er bara áskorun á Njarðvíkinga að gera betur en Grindvíkingar gerðu í kvöld, fylla Icemarhöllina í fyrsta heimaleik ársins því þetta er það sem gefur okkur auka orku og hvatningu. Vonandi flykkjast Njarðvíkingar í Icemarhöllina í vetur og halda stemmningunni svona góðri eins og hún var hjá Grindvíkingum í kvöld,“ sagði Rúnar Ingi í samtali við mbl.is.