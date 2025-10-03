Íþróttir | Körfubolti | mbl | 3.10.2025 | 12:00 | Uppfært 12:29

Njarðvíkingar styrkja sig

Julio Calver De Assis í búningi Breiðabliks.
Julio Calver De Assis í búningi Breiðabliks. Kristinn Magnússon

Njarðvík hefur staðfest komu spænska körfuboltamannsins Julio de Assis til liðsins frá Stjörnunni. Julio hefur spilað áður hér á landi meðal annars með Breiðabliki og Grindavík.

Tíðindin koma á óvart því De Assis gekk til liðs við Stjörnuna í júlí síðastliðnum frá BC Vienna í Austurríki og fer því frá Garðbæingum án þess að spila leik.

De Assis var síðast hér á landi á þarsíðasta tímabili þegar Grindavík komst alla leið í oddaleik um Íslandsmeistaratitilinn en sá leikur tapaðist gegn Val.

De Assis mun koma inn í liðið í stað austurríska landsliðsmannsins Carlos Matteo sem frá þurfti að hverfa vegna persónulegra ástæðna.

Mateo lék einnig með Njarðvík í upphafi tímabilsins 2023-24 en þurfti frá að hverfa eftir aðeins sex leiki vegna alvarlegra meiðsla.

Julio er 32 ára framherji sem kemur frá BC Vienna í Austurríki, en hefur áður spilað hér á landi meðal annars með Breiðabliki og Grindavík.

