„Síðast þegar ég svaraði var mér hent úr landsliðinu“

Craig Pedersen og Kristófer Acox.
Craig Pedersen og Kristófer Acox.
„Síðast þegar ég svaraði var mér hent úr landsliðinu,“ sagði körfuboltamaðurinn og fyrirliði Vals, Kristófer Acox, í Fyrsta sætinu.

Kristófer, sem er 31 árs gamall, fór ekki með íslenska landsliðinu á Evrópumótið 2025 í Katowice í Póllandi í sumar vegna ósættis við landsliðsþjálfarann Craig Pedersen en þjálfarinn var ósáttur við ummæli sem Kristófer lét falla í Dagmálum Morgunblaðsins.

Fór eins og það fór

Pedersen lét hafa það eftir sér að Kristófer yrði ekki valinn aftur í landsliðið á meðan hann væri við stjórnvölinn og nú stefnir allt í það að hann verði áfram þjálfari liðsins þar sem KKÍ hefur boðið honum nýjan samning.

„Þetta fór eins og það fór en eru það ekki bara jákvæðar fréttir fyrir hann að hann verði áfram með liðið?“ sagði Kristófer.

„Hann er búinn að vera með liðið lengi og fara á þrjú stórmót. Þetta hefur gengið vel og ég skil alveg að KKÍ vilji halda samstarfinu áfram. Á móti kemur þá er hann búinn að vera lengi með liðið.

Það gæti líka alveg verið fínt að prófa eitthvað nýtt og fá ferskt blóð inn í þetta, hvort sem það væri annar erlendur þjálfari eða íslenskur,“ sagði Kristófer meðal annars.

Hægt er að hlusta á umræðuna í heild sinni í spil­ar­an­um hér fyr­ir ofan eða með því að smella hér. Þátt­ur­inn er einnig aðgengi­leg­ur á öll­um helstu hlaðvarps­veit­um.

