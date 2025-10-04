Íþróttir | Körfubolti | mbl | 4.10.2025 | 19:40

Drjúgur í sigri nýliðanna

Jón Axel Guðmundsson spilaði vel.
Grindvíkingurinn Jón Axel Guðmundsson átti flottan leik fyrir San Pablo Burgos er liðið sigraði Girona, 97:79, í fyrstu umferð í efstu deild Spánar í körfubolta í kvöld.

Jón Axel skoraði 13 stig, tók sex fráköst og gaf fimm stoðsendingar á 27 mínútum fyrir nýliðanna en liðið vann B-deildina á síðustu leiktíð. 

Tryggvi Snær Hlinason átti flottan leik fyrir Bilbao er liðið mátti þola tap á útivelli, 86:68. Íslenska landsliðsmanninum verður ekki kennt um tapið en hann var með flesta framlagspunkta allra hjá gestunum.

Tryggvi skoraði tíu stig, tók sjö fráköst og gaf þrjár stoðsendingar á 23 mínútum á vellinum.

Hilmar Smári Henningsson átti einnig fínan leik er Jonava mátti þola tap á útivelli gegn Gargzdai í efstu deild Litháens. 

Hilmar skoraði tíu stig, tók fjögur fráköst og gaf þrjár stoðsendingar á 22 mínútum. 

