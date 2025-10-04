Drjúgur í sigri nýliðanna

Grindvíkingurinn Jón Axel Guðmundsson átti flottan leik fyrir San Pablo Burgos er liðið sigraði Girona, 97:79, í fyrstu umferð í efstu deild Spánar í körfubolta í kvöld.
Jón Axel skoraði 13 stig, tók sex fráköst og gaf fimm stoðsendingar á 27 mínútum fyrir nýliðanna en liðið vann B-deildina á síðustu leiktíð.
Tryggvi Snær Hlinason átti flottan leik fyrir Bilbao er liðið mátti þola tap á útivelli, 86:68. Íslenska landsliðsmanninum verður ekki kennt um tapið en hann var með flesta framlagspunkta allra hjá gestunum.
Tryggvi skoraði tíu stig, tók sjö fráköst og gaf þrjár stoðsendingar á 23 mínútum á vellinum.
Hilmar Smári Henningsson átti einnig fínan leik er Jonava mátti þola tap á útivelli gegn Gargzdai í efstu deild Litháens.
Hilmar skoraði tíu stig, tók fjögur fráköst og gaf þrjár stoðsendingar á 22 mínútum.