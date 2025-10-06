Íþróttir | Körfubolti | mbl | 6.10.2025 | 18:09

Glæsileg frumraun Njarðvíkingsins

Elvar Már Friðriksson byrjar vel í Póllandi.
Elvar Már Friðriksson byrjar vel í Póllandi. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Njarðvíkingurinn Elvar Már Friðriksson átti mjög góðan leik fyrir Anwil Wloclawek er liðið sigraði Gliwice, 93:58, í efstu deild pólska körfuboltans í kvöld.

Elvar skoraði 16 stig, tók fjögur fráköst og gaf sex stoðsendingar á 20 mínútum í sínum fyrsta leik í deildinni.

Hann kom til Anwil frá Maroussi í Grikklandi fyrir tímabilið og byrjar vel í nýju landi.

Leikurinn var þriðji mótsleikur ELvars fyrir Anwil því liðið sigraði Bashkimi frá Kósovó í tveggja leikja einvígi í umspili um sæti í riðlakeppni Evrópubikarsins á dögunum.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Það sem þetta skapaði var ævilangt hatur“ Myndir: Vannærður refur fannst í Rofabæ Átti að standa skil á rúmum milljarði næsta dag Nýtt félag boðar farþegaflug til og frá Íslandi
Fleira áhugavert
Myndir: Vannærður refur fannst í Rofabæ Komu að umdeildri verðlækkun „Það sem þetta skapaði var ævilangt hatur“ Milljarða vantar í landbúnaðinn