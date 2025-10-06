Glæsileg frumraun Njarðvíkingsins

Njarðvíkingurinn Elvar Már Friðriksson átti mjög góðan leik fyrir Anwil Wloclawek er liðið sigraði Gliwice, 93:58, í efstu deild pólska körfuboltans í kvöld.
Elvar skoraði 16 stig, tók fjögur fráköst og gaf sex stoðsendingar á 20 mínútum í sínum fyrsta leik í deildinni.
Hann kom til Anwil frá Maroussi í Grikklandi fyrir tímabilið og byrjar vel í nýju landi.
Leikurinn var þriðji mótsleikur ELvars fyrir Anwil því liðið sigraði Bashkimi frá Kósovó í tveggja leikja einvígi í umspili um sæti í riðlakeppni Evrópubikarsins á dögunum.