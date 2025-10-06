Íþróttir | Körfubolti | mbl | 6.10.2025 | 21:06

Stjarnan upp um tvö sæti

Úlfa Dís Úlfarsdóttir skorar fyrsta mark leiksins.
Úlfa Dís Úlfarsdóttir skorar fyrsta mark leiksins. mbl.is/Birta Margrét
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Stjarnan hafði betur gegn Val, 3:1, á útivelli í Bestu deild kvenna í fótbolta á Hlíðarenda í kvöld.

Stjarnan fór upp fyrir Val og Víking með sigrinum og upp í fjórða sæti þar sem liðið er með 31 stig. Valur er í sjötta með 28.

Stjörnukonur byrjuðu mun betur og sóttu mikið framan af leik. Það skilaði sér í fyrsta marki leiksins á 29. mínútu þegar Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir skoraði af stuttu færi eftir sendingu frá Margréti Leu Gísladóttur.

Valur svaraði af krafti og Jordyn Rhodes náði í víti tveimur mínútum síðar. Anna Rakel Pétursdóttir fór á punktinn en Bridgette Skiba varði örugglega frá henni en spyrnan var slök og nánast beint á markið.

Stjarnan hélt áfram að sækja eftir vítið og Snædís María Jörundsdóttir kom gestunum í 2:0 á 41. mínútu þegar hún slapp í gegn eftir sendingu frá Birnu Jóhannsdóttur og skoraði.

Tveimur mínútum síðar minnkaði Jordyn Rhodes muninn með marki af stuttu færi eftir að Jasmín Erla Ingadóttir fékk boltann í sig eftir hreinsun. Reyndist það síðasta mark fyrri hálfleiks og var staðan í leikhléi 2:1.

Stjarnan byrjaði seinni hálfleikinn betur og Snædís María gerði sitt annað mark og þriðja mark Stjörnunnar á 52. mínútu eftir fyrirgjöf frá Birnu.

Leikurinn róaðist töluvert eftir það en Stjörnukonur voru áfram líklegri. Mörkin urðu hins vegar ekki fleiri.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Valur 85:87 Tindastóll opna
99. mín. skorar

Leiklýsing

Valur 1:3 Stjarnan opna loka
90. mín. Það verða að minnsta kosti þrjár mínútur í uppbótartíma.
mbl.is
Fleira áhugavert
Samþykktu 120 metra langt hús við Breiðholtskirkju Milljarða vantar í landbúnaðinn Ákærðar fyrir að auglýsa vændisþjónustu á Akureyri Kristrún: Fer ekki í aðgerðir án samtals
Fleira áhugavert
Ákærðar fyrir að auglýsa vændisþjónustu á Akureyri Komu að umdeildri verðlækkun Faðir eins barnanna segir borgina hafa brugðist Nýtt félag boðar farþegaflug til og frá Íslandi