Tveir úrvalsdeildarslagir í 32-liða úrslitum

Dregið var í 32-liða úrslit bikarkeppni karla í körfuknattleik í Laugardalnum í dag. Tveir úrvalsdeildarslagir verða þar sem Keflavík fær Þór frá Þorlákshöfn í heimsókn og Álftanes mætir Njarðvík á Álftanesi.
32-liða úrslitin verða leikin dagana 19.-20. október nk. og dregið verður í 16-liða úrslit karla og kvenna mánudaginn 3. nóvember. Bikarúrslitin sjálf verða leikin dagana 3. - 8. febrúar 2026 í Smáranum.
Drátturinn í heild sinni:
Laugdælir – Ármann
KR b – Valur
Fjölnir – Þór Ak.
Fylkir – KR
Keflavík – Þór Þ.
Álftanes – Njarðvík
Skallagrímur – Breiðablik
Höttur – Tindastóll (fer fram 26.-27. október vegna þátttöku Tindastóls í ENBL-deildinni).
Sindri – ÍR
Hamar - Selfoss
KV, Stjarnan, Haukar, Snæfell, ÍA og Grindavík sitja hjá og eru komin áfram í 16-liða úrslit.
Í bikarkeppni kvenna eru alls 16 lið skráð til leiks og verður því ekki leikið í 32-liða úrslitum.
Aþena, Ármann, Fjölnir, Grindavík, Hamar/Þór, Haukar, ÍR, Keflavík, KR, Njarðvík, Selfoss, Snæfell, Stjarnan, Tindastóll, Valur og Þór Ak. verða í pottinum þegar dregið verður í 16-liða úrslitin 3. nóvember.