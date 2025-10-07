Leggur LeBron James skóna á hilluna?

Bandaríski körfuboltamaðurinn LeBron James, leikmaður LA Lakers, birti í morgun færslu á X-aðgangi sínum þar sem hann hyggst greina frá stórri ákvörðun.
„Ákvörðun allra ákvarðanna. 7. október. 12 á hádegi,“ skrifaði James.
The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25— LeBron James (@KingJames) October 6, 2025
12 á hádegi á tímanum sem hann gefur upp er klukkan 16 á íslenskum tíma og mun James tilkynna um ákvörðun sína þá.
Uppi eru getgátur um að hann hyggist tilkynna að skórnir séu á leið á hilluna en James, sem er fertugur, hefur spilað 22 tímabil í NBA-deildinni.
Enginn leikmaður hefur spilað í jafn mörg tímabil og ákveði hann að halda áfram færi 23. tímabil James brátt í hönd.