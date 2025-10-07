Íþróttir | Körfubolti | mbl | 7.10.2025 | 11:31

Leggur LeBron James skóna á hilluna?

LeBron James.
LeBron James. AFP/Harry How

Bandaríski körfuboltamaðurinn LeBron James, leikmaður LA Lakers, birti í morgun færslu á X-aðgangi sínum þar sem hann hyggst greina frá stórri ákvörðun.

„Ákvörðun allra ákvarðanna. 7. október. 12 á hádegi,“ skrifaði James.

12 á hádegi á tímanum sem hann gefur upp er klukkan 16 á íslenskum tíma og mun James tilkynna um ákvörðun sína þá.

Uppi eru getgátur um að hann hyggist tilkynna að skórnir séu á leið á hilluna en James, sem er fertugur, hefur spilað 22 tímabil í NBA-deildinni.

Enginn leikmaður hefur spilað í jafn mörg tímabil og ákveði hann að halda áfram færi 23. tímabil James brátt í hönd.

mbl.is
